Shania Twain visita o Brasil pela primeira vez e anda a cavalo antes de show em Barretos

Folhapress

BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - Uma das grandes atrações nesta 63° edição da Festa do Peão de Barretos, a cantora canadense Shania Twain, 52, desembarcou no Brasil nesta sexta-feira (17) e aproveitou o primeiro dia no país para andar a cavalo na cidade do interior paulista.

Em seu perfil no Instagram, Shania publicou uma foto com roupa típica e com a seguinte mensagem: "Love Brazil". A artista foi contratada por US$ 1,1 milhão (R$ 4,25 milhões) --maior montante já pago a um artista na história do festival.

Já na tarde deste sábado (18), a artista aproveitou para conhecer o palco principal onde fará a sua primeira apresentação no país. Sob sol forte, ela fez sua passagem de som de boné e com o auxílio de guarda-chuva. O acessório também foi usada quando ela desembarcou em São Paulo na última sexta.

Contratada por US$ 1,1 milhão (R$ 4,25 milhões) --maior montante já pago a um artista na história do festival--, a cantora canadense era desejo da organização desde a década passada e motivou uma série de alterações para o show deste sábado (18), no estádio de rodeios do Parque do Peão de Barretos, que abriga a festa e foi projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012).

O palco principal precisou de reforços na estrutura metálica, pois a logística para o espetáculo de Shania foi a maior já solicitada na história da festa, que já recebeu nomes como Mariah Carey (2010) e Garth Brooks (1998 e 2015).

O piso também recebeu tratamento especial para ficar totalmente plano e ainda receber linóleo. A canadense também exigiu uma escada para cenografia, equipamentos específicos de laser, chuva de papéis importados e seguranças bilíngues. Em seu camarim, Shania terá alimentos vegetarianos e sua equipe será dividida em nove salas --para ela, balé, maquiagem, músicos e closet.

Ela está em turnê mundial de "Now", quinto álbum da carreira, lançado em 2017 após um hiato de 15 anos. Além de canções dele, fãs aguardam sucessos como "Man! I Feel Like A Woman!", "From This Moment On", "I'm Gonna Getcha Good!", "You're Still the One", "Don't" e "Any Man of Mine", todas ouvidas facilmente no camping do Parque do Peão ou em camionetes de todas as regiões do país que circulam neste período do ano em Barretos.