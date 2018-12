'Shape of You', de Ed Sheeran, bate recorde ao alcançar 2 bilhões de reproduções no Spotify

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ed Sheeran, 27, bateu um novo recorde nesta segunda-feira (10), quando o hit "Shape of You" se tornou o primeiro a ultrapassar 2 bilhões de reproduções no Spotify. O cantor agradeceu o público com uma publicação nas redes sociais. "Obrigada, mundo", escreveu.

A turnê de seu álbum "Divide", já é a de um artista solo com a maior bilheteria de todos os tempos, de acordo com dados da Billboard Boxscore. Mesmo sem ter acabado, o giro arrecadou US$ 429 milhões (aproximadamente R$ 2,2 bilhões) em 2018.

Ao longo de 2017, quando a turnê começou, o artista arrecadou US$ 122 milhões (cerca de R$ 475 milhões) com 105 shows. Sheeran segue com o repertório do álbum até agosto de 2019, passando pelo Brasil em fevereiro do próximo ano.

Entre seus feitos excepcionais, o astro conseguiu reunir 320 mil pessoas em shows no estádio de Wembley, na Inglaterra; teve mais de 750 mil ingressos vendidos só durante a passagem pela Europa; e contou com mais de 60 datas com ingressos esgotados em minutos nos EUA.