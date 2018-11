Sheik promete 'ficar perto', e Danilo cita vontade de jogar em despedida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate sem gols entre Corinthians e Chapecoense na noite deste domingo (25), em Itaquera, serviu para livrar o time alvinegro do rebaixamento no Brasileirão, mas também foi marcado pelas despedidas de Danilo e Emerson Sheik da Arena Corinthians. Os ídolos corintianos entraram em campo no segundo tempo e, ao fim da partida, citaram orgulho e honra por terem vestido a camisa corintiana.

Danilo, que continuará atuando na temporada 2019, ressaltou que ainda tem vontade de jogar. Já Sheik disse que quer continuar próximo ao clube alvinegro.

"Fico muito honrado. É hora de agradecer a Deus por tudo. São nove anos aqui, tem altos e baixo, normal do futebol. Mas a gente ganhou muito. Falei para o mais novos. Saio com a sensação do dever cumprido. Sempre que eu vier aqui vai ter foto minha, taças. Só tenho a agradecer a todo mundo. Teve um convite para eu continuar aqui com eles, mas eu fiquei parado mais um tempo, então preciso jogar. Estou louco para jogar. Espero que seja no ano que vem, mais um ano de vitórias. Ainda não recebi [propostas], mas está tranquilo. Agora, vamos aproveitar as férias e pensar no ano que vem", afirmou Danilo em entrevista ao Premiere.

"Fica um sentimento de ter feito coisas boas, de ter contribuído. Verdadeiramente espero que o torcedor tenha gostado. Eu, em particular, vou me despedindo com muito orgulho de ter vestido essa camisa e conquistado coisas importantes. Agora é hora da molecada. Vou estar por perto. É o momento deles, espero que possam ser felizes aqui como eu fui. Ganhar aqui na frente desse torcedor é bom demais", ressaltou Sheik, que se despediu do futebol neste domingo, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso da última partida do Corinthians no Brasileirão.

Antes da partida, os dois jogadores posaram ao lado das taças que conquistaram pelo clube. Ao fim do duelo com a Chapecoense, os troféus foram levados ao gramado da Arena Corinthians. Os telões do estádio também mencionaram os nomes dos jogadores.

Com o empate, o Corinthians soma 44 pontos no Brasileirão e ocupa a 12ª posição. O time do técnico Jair Ventura só pode ser ultrapassado por mais quatro times até o fim do campeonato - no pior cenário, terminaria em 16º lugar (isso porque Ceará e Vasco se enfrentam na última rodada).

O Corinthians volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, na despedida do Brasileirão 2018. Já a Chapecoense recebe o São Paulo na Arena Conda, no mesmo dia.