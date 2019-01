Sheron Menezzes chora por ter de trabalhar e deixar filho em casa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sheron Menezzes, 35, está prestes a encerrar a sua licença-maternidade. A artista está escalada para viver uma personagem em "Ovelha Negra", próxima trama das nove da Globo, e terá de começar a deixar com mais frequência em casa o filho pequeno de um ano e dois meses.

No Instagram, às 4h, ela fez um desabafo emotivo. "Na madrugada. E hoje será um dia desses, foi uma noite dessas, uma noite daquelas! Normalmente não é assim. Não tem sido mais. O que já estava quase no lugar às vezes desanda, desce rolando uma ladeira que terei um trabalhão pra subir novamente. Estamos mais longe um do outro, passando mais períodos distantes, mesmo que aos poucos. É a vida da mulher, agora mãe, que tem que seguir. Éramos muito só nós dois, mas preciso cortar o meu cordão", escreveu. Durante a gravidez, Sheron dizia se sentir mais linda do que nunca.

Sheron revelou sentir-se culpada por ter de trabalhar nesse momento de crescimento do pequeno. "Ah, a culpa que sinto. Não devia, mas sinto. Ele sabe que vou me afastar. Ele sente, claro que sente. Me suga como se eu não fosse mais voltar. Suga meu leite, meu sono, minha energia, suga minhas lágrimas. E eu choro de cansaço. Eu choro de tristeza pela breve separação. Eu choro por dois peitos já murchos de tanto que acabou de mamar", disse.

Em outro trecho, a atriz falou mais sobre o sentimento de chateação pelo distanciamento. "Eu sinto o mesmo vazio e sinto muito mais... Eu não sei como serão essas 24 horas que estão por vir, mas eu terei que sobreviver a elas. Acho que ele logo vai ficar bem, mas e eu? Eu só espero conseguir manter meus olhos abertos nessas muitas horas de trabalho que me esperam e meu coração calmo e tranquilo", publicou.