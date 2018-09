Shia LaBeouf está divorciado e já namora FKA Twigs, ex de Robbert Pattinson

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Shia LaBeouf, 32, está oficialmente divorciado da modelo britânica Mia Goth, 23. O francês está namorando a pop star FKA Twigs, 30, ex-namorada do ator Robbert Pattison, 32.

A cantora confirmou o romance ao site britânico Daily Mail. "Estamos muito felizes", disse ela. Um amigo do ator confirmou a separação ao site Page Six. "Shia e Mia já entraram com o processo de divórcio. A separação foi amigável e todos os detalhes desse processo se manterão privados."

Goth e LaBeouf fizeram, em 2016, uma cerimônia temática de Elvis Presley em uma capela em Las Vegas, mas nunca foram considerados legalmente casados.

Até antes do casamento, o casal foi filmado tendo uma briga na Alemanha, em que ele dizia. "Eu não quero bater em uma mulher, mas estou sendo obrigado a isso."

FKA Twigs estará no próximo filme de LaBeouf, "Honey Boy", baseado em sua formação de ator ainda criança. A cantora chegou a ficar noiva de Robbert Pattinson em 2015, mas terminaram o relacionamento em 2017 por conflito de agendas.