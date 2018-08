Shopping apresenta temporada de brincadeiras radicais

Da Redação Bem Paraná

Uma atração que mistura aventura com lazer. Está aberta no Shopping Curitiba o “Level Up - Desafio de Outro Nível”, m circuito de arvorismo radical indoor instalado no vão central do mall. Presos a um cabo de aço, os participantes são desafiados a atravessar pontes de cordas, passarelas sinuosas e cordas bambas, em um percurso com 45 metros de comprimento. São seis circuitos interligados que prometem uma dose extra de adrenalina até para os mais aventureiros.

O Level Up é voltado para participantes acima de 12 anos de idade e não é exigida experiência prévia. O circuito oferece equipamentos de segurança, como capacetes, cintos, redes de proteção e monitores capacitados para orientar os participantes. O projeto tem assinatura da empresa DoisL Entretenimento. A atração fica em cartaz até o dia 9 de setembro.

Os ingressos custam R$ 20 por pessoa para o trajeto inteiro. O tempo de percurso é de aproximadamente 15 minutos.

Fluxo em queda

Esse tipo de ação ajuda a atrair visitantes e fixar a marca do empreendimento. Ainda mais importantes em períodos de crise, que acaba afastando as pessoas dos centros de compras. No mês de julho, por exemplo, o fluxo de pessoas em shoppings do Brasil recuou 3,3%, acumulando o terceiro mês seguido de queda. O resultado ainda é influenciado pela realização da Copa do Mundo, de acordo com o Iflux, estudo realizado pelo IBOPE Inteligência em parceria com a Mais Fluxo.

Atração começa e outra está perto do fim

O Shopping Cidade anuncia que a nova temporada do Palco Encantado está de volta. Todo final de semana tem uma peça diferente e os espetáculos são gratuitos. São várias opções que a dificuldade será escolher qual peça assistir ou achar tempo para assistir todas. A nova temporada traz quatro peças: Cinderela, Robin Hood, o gato de Botas e a Bela e a Fera, as histórias são contadas de forma lúdica para estimular a imaginação dos pequenos.

A estreia acontece no dia 18 de agosto com a peça Cinderela. Os espetáculos vão até o dia 28 de outubro. Confira a programação completa no site: www.shoppingcidade.net

Enquanto uma atração começa, outra está em seus últimos dias. A piscina de bolinhas gigante do Shopping Estação segue até o dia 19 de agosto na Praça de Eventos (piso L1). De longe é possível avistar a atração e quem passa em frente se surpreende pela grandiosidade. E não é por menos. São mais de 500 mil bolinhas em uma área de 370 m².

Há aidna quatro tobogãs — de até seis metros de altura — interligados por escadarias e pontes. Entre um mergulho e outro, o público poderá se divertir em um circuito de desafios, com colunas de espumas, rampas e bolas.