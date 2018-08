Shopping de Curitiba inaugura parque de diversões

Redação Bem Paraná

O ParkShopingBarigüi inaugura neste fim de semana o PKB Fun Park, o mais novo parque de diversões da cidade. Até o dia 28 de outubro, Curitiba poderá viver experiências incríveis na “Intergaláctica”, um das maiores rodas-gigantes itinerantes da América Latina, e no “El Loco”, o chapéu mexicano mais divertido do Brasil. Além dos dois brinquedos exclusivos, nos fins de semana o PKB Fun Park oferecerá uma praça gourmet de food trucks e atrações especiais.



Instalado na entrada principal do shopping, junto ao chafariz, o PKB Fun Park foi concebido para garantir diversão à toda a família. “Nossa nova atração atende àqueles que gostam de altura, de velocidade, de boa gastronomia e de boa música. Ou seja, a todos que valorizam as coisas boas da vida e querem viver experiências incríveis”, afirma a gerente de marketing do ParkShoppingBarigüi, Silvia Pires Omairy.



Nos finais de semana, o PKB Fun Park terá atrações especiais, como uma praça gourmet de foods trucks e apresentações musicais. A praça contará com foods trucks do Au-Au, Freddo Gelateria, Bistrô do Victor, 10 Pastéis e Bull Prime. Quem quiser passar o dia se divertindo, poderá saborear os mais tradicionais cachorro-quente, hambúrguer e pastel da cidade, além dos mais premiados petiscos de frutos do mar e o melhor sorvete italiano da cidade. Além dos foods trucks, carrinhos de pipoca e algodão doce garantirão o clima de parque de diversões.



Para ampliar a diversão nos fins de semana, o PKB Fun Park apresentará atrações especiais. O público poderá acompanhar a programação por meio das redes sociais do shopping no Facebook (@PShoppingBarigui), no Twitter (@bariguishopping) ou no Instagram (@ParkShoppingBarigui) e ouvir a playlist mais fashion e incrível da cidade no Spotify (goo.gl/9UWwtR), com curadoria do produtor musical da BRZLN AIR, Duda Rezende.



Os brinquedos



O El Loco Chapéu Mexicano possui cadeiras individuais e duplas e o passeio custa a partir de R$ 8 por pessoa. A Intergaláctica Roda-Gigante oferece passeios de sete voltas completas com ingressos a partir de R$ 15 por pessoa. São 20 cabines com capacidade para transportar 116 pessoas simultaneamente.



A roda-gigante possui uma cabine especial para cadeirante, com lugar para um acompanhante, e uma cabine VIP, com assentos revestidos em couro ecológico, tapete e cortinas para até seis pessoas. Os passageiros da Gôndola VIP têm direito a 20 voltas no brinquedo, com espumante e nuts de castanhas. Para essa experiência exclusiva, é preciso agendar na bilheteria da Roda-Gigante Brasil ou pelo telefone (48) 99999-6152.



SERVIÇO

PKB Fun Park – Até 28 de outubro

Intergaláctica Roda-Gigante

De segunda a quinta-feira: a partir de R$ 15.

Sextas-feiras, sábados, domingos e feriados: a partir de R$ 20.

Permitido acesso para crianças a partir de 1,15 metro de altura ou menores acompanhadas por responsável.

El Loco Chapéu Mexicano

De segunda a quinta-feira: a partir de R$ 8.

Sextas-feiras, sábados, domingos e feriados: a partir de R$ 10.

Permitido somente para crianças e adultos com altura a partir de 1,05 metro.