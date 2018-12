Shopping do ABC Paulista aposta em decoração natalina com a Galinha Pintadinha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Galinha Pintadinha é a estrela do Natal no Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Tanto que a própria árvore montada no local traz penduradas diversas miniaturas da famosa personagem.

E o espaço reservado às crianças é cheio de referências. Na Casa da Galinha Pintadinha, os clássicos brinquedos gira-gira são em formato de ovo. Ali, há também uma mesa para desenhar e uma cama de gato, atração na qual a diversão é se desvencilhar dos elásticos.

Além disso, a criançada pode encontrar a galinha e o Pintinho Amarelinho, em atividades realizadas sempre às sextas, sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

"A Galinha Pintadinha é um dos personagens favoritos das crianças. E aqui elas brincam e estimulam a imaginação e a coordenação motora", diz Marcus Sanabria, gerente de marketing do estabelecimento.

NATAL DA GALINHA PINTADINHA

Quando: de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Onde: no Golden Square Shopping (av. Kennedy, 700, São Bernardo do Campo, tel. (11) 3135-4000)

Preço: R$ 10 (por cinco minutos no gira-gira. As outras atrações são gratuitas)

Classificação: livre