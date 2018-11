Shopping em SP organiza exposição de flores e plantas artificiais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O shopping Frei Caneca abriu na quarta (14) exposição de flores permanentes que vai até janeiro, no segundo piso. No espaço "Q Flor", ganham destaque as plantas artificiais.

Sim, é algo na linha do que os Titãs cantavam ("as flores de plástico não morrem"). Mas estas de agora parecem mais naturais. Também não precisam de adubo nem de trocas de terra. Tampouco necessitam de sol, sombra ou água fresca.

Na mostra, há de buquês de rosas e palmas a bonsais e rosas colombianas. E pode-se comprar exemplares.

Para Christiane Cheng, responsável pelo espaço, algumas são apostas certas. "Hortênsias e orquídeas nunca saem de moda e chamam a atenção por sua delicadeza e elegância."

Fazer combinações também funciona. "Usar variedades de verdes e complementos deixam arranjos mais atemporais."

"Q Flor"

De seg. a sáb., das 10h às 22h; aos dom. e fer., das 12h às 20h. No Frei Caneca (r. Frei Caneca, 569, Consolação, tel. (11) 3472-2075). Grátis. Livre. Até 6/1.