Shopping Palladium e Hill's realizam a primeira parte da doação de ração à ONG Refúgio Pet

Redação Bem Paraná, com assessoria

No período natalino, o Shopping Palladium de Curitiba inovou e trouxe ao público uma atração lúdica e aspiracional chamada “Pet Noel”. Além de encantar adultos e crianças, a atração teve uma proposta social, beneficiando o Refúgio Pet Marcia & Beth, que abriga cães abandonados, resgatados e cuidados por protetoras independentes em Curitiba e região. A ação teve continuidade e o Shopping, em parceria com a Hill’s, entregou mais de uma tonelada de ração arrecadada durante o Pet Noel. São cerca de 12 mil pacotes de 100g – amostras doadas pelos participantes da atração.

Ao longo de 2019, como parte da parceria com o Shopping Palladium, a Hill's irá contribuir mensalmente com ração, vacinas e/ou remédios para pulgas de acordo com a necessidade indicada pela ONG em cada mês. “Identificamos que era possível envolver ainda mais os participantes da ação com a causa, principalmente as crianças quando, ao sair da atração, recebiam um pacote de amostras de ração da empresa parceira Hill’s. A amostra poderia ser levada para casa ou poderia ser doada para o abrigo e a maioria dos participantes aderiram a proposta de doar”, conta Maria Aparecida de Oliveira, gerente de Marketing do Shopping Palladium.

Na atração, as crianças conheceram a gatinha Maia, o porquinho Nicolau, a coelhinha Juju e o cachorrinho Max. Juntos em um espetáculo, os pequenos aprenderam com os personagens animados sobre respeito e cuidado com os pets. “Além da diversão, sempre nos preocupamos com o legado social que deixamos em cada ação feita pelo Palladium. E o Pet Noel foi um desafio por divertir e ensinar ao mesmo tempo. Por isso, a quantidade arrecadada nos deixa imensamente felizes e com sentimento de dever cumprido”, diz Maria Aparecida de Oliveira, Gerente de Marketing do Shopping Palladium.

Fabio Assahi, diretor Comercial da Nikko, distribuidora de rações da marca Hill’s, fala sobre a identificação com a ação do Shopping. “Gostamos de fazer o bem, por isso topamos de imediato participar. Envolvemos toda nossa equipe em um movimento bem grande para conseguir angariar toda quantidade. A ideia era não apenas ajudar uma vez, mas ajudar sempre”, afirma.

A mantenedora do Refúgio, Elisabeth Ferreira, explica que a parceria é fundamental para o bem dos cães, uma vez que o abrigo tem a preocupação em vacinar, vermifugar, aplicar remédios para pulgas e oferecer o melhor para seus cães. Já foram cerca de sessenta animais abrigados de uma vez. O grande diferencial do abrigo é cuidar de cães “invisíveis” aos olhos da sociedade por serem idosos, cegos, amputados, com sequelas ou portadores de doenças. Os cães que têm chances de adoção, são encaminhados para feiras ou divulgados na página do abrigo. Atualmente, o Refúgio Pet conta com cinquenta animais, todos adultos, castrados e vacinados. O Refúgio não recebe ajuda de nenhum órgão público e, infelizmente, não consegue acolher mais animais pela falta de verba e espaço, prezando pela qualidade de vida dos que hoje moram no lar. Informações sobre o trabalho realizado e cães disponíveis para adoção podem ser encontradas na página do Facebook - www.facebook.com/refugiopetmarciaebeth -, ou no Instagram (@refugiopetmarciaebeth).

Cães tem história para contar

A ação não para. “Agora, seguimos durante todo o ano contribuindo e divulgando novas histórias a cada mês para que os cachorros do abrigo possam ser adotados”, diz Maria Aparecida. O Shopping Palladium vai contar, mensalmente por meio das redes sociais, a história de um cão abrigado pelo Refúgio Pet e que esteja disponível para adoção. O primeiro deles é o Quindim. Em novembro de 2018, ele foi abandonado em frente ao abrigo. Por três dias ele ficou na varanda, levantando a cada carro que passava a espera de seu antigo dono. Mas o dono não veio. Agora, o Quindim precisa de um novo lar em que seja muito feliz, que o encha de amor e que nunca mais o abandone. Ele foi vacinado, castrado e vermifugado. Tem em torno de dois anos, porte médio, é carinhoso, ama passear e ganhar carinho.

Para saber mais sobre o Quindim e conhecer outras histórias, basta acompanhar as redes sociais do Shopping Palladium – no Facebook https://www.facebook.com/shoppingpalladium/ e no Instagram (@shoppingpalladium).