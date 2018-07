Shoppings de Curitiba viram  ‘parque de diversões’ nas férias 

Rodolfo Luis Kowalski

As férias de julho chegaram e os shoppings de Curitiba se transformaram em verdadeiros parques de diversões para fazer a criançada (e também os marmanjos, por que não?) sair de casa, com jogos de videogame, de realidade virtual, piscina de bolinhas gigante e até um skate que remete ao icônico skate flutuante do filme “De Volta para o Futuro”.

No Shopping Total, desde o dia 6 de julho o público pode se divertir na Motion Sphere, uma arena com jogos de realidade virtual, a primeira a ser instalada no país. São oito jogos no total, sendo que os ingressos de cada game custam a partir de R$ 20 por cinco minutos e há possibilidade de compra em combo.Todos os jogos tem indicação restritiva para pessoas cardíacas, com problemas na coluna, que sofram de labirintite ou gestante. Os games Gorn e Doom são indicados para pessoas acima de 12 anos.

Outra atração no local é a pista de Hoverboard, o skate elétrico, movido a bateria e controlado com movimentos do próprio corpo em todos os sentidos, girando 360 graus. Com design futurista, dá ao usuário a sensação de flutuar - motivo pelo qual é comparado com o skate flutuante de Marty Mcfly do filme “De Volta para o Futuro”. A idade mínima para participar é de quatro anos, sendo que menores de 18 precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. O ingresso custa a partir de R$ 20 dependendo do tempo na atração.

Outra atração para os fãs de videogame está no Shopping Palladium: a Xbox Experience, que acontece até o próximo domingo. Promovido pela Xbox Brasil e inédito no país, o evento conta com estande de mais de 128 metros quadrados e 26 estações de jogos de Xbox One X, Xbox One S e cinco PCs, onde fãs podem jogar os mais recentes lançamentos da Xbox como State of Decay 2, Sea of Thieves, entre outros. A Xbox Experience é gratuita e fica no Piso L1.

Patinação

Neste mês, o ParkShoppingBarigüi promove aulas de patinação no gelo ministradas pelo instrutor e coreógrafo Cléber Reikdal, da companhia curitibana Footwork. O professor vai ensinar os clientes que queiram aprender as técnicas básicas de patinação ou aperfeiçoar as habilidades nos patins. As aulas acontecerão em horário exclusivo para treino, sempre às terças e quintas-feiras, antes do funcionamento do shopping, das 9h30 às 11h. A temporada de inverno da pista de patinação no gelo acontece até 29 de julho.

Crianças menores também ganham programação, como uma roda gigante

Para os pais que estão buscando outros tipos de atrações para levar seus filhos, o Palladium ficará até o dia 26 de agosto com o Parque Aventura, que conta com roda gigante, escavadeira, ioiô e até mesmo um passeio de trem pelos corredores do shopping. A partir do dia 23, mais duas atrações: Twister e Carrossel. Os ingressos custam R$10 por brinquedo e as atividades acontecem em diferentes locais do Palladium. Menores de 3 anos podem brincar acompanhados dos pais ou responsáveis.

No Shopping Mueller, a atração principal durante as férias de inverno é o evento “Os Incríveis”, que até o dia 29 de julho estará aberta ao público segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo, das 14 às 20 horas, no piso L4. No espaço lúdico de 100m², as crianças podem se divertir com corrida elástica; cama de gato; bolha gigante; medidor de força; bicicletas; videogame Lego; circuito Herói com piscina de bolinhas; ou ainda no backdrop para fotos.

Outra opção, instalada no Shopping Estação e inaugurada neste final de semana, é a Estação de Férias, com piscina de bolinhas gigante, com mais de 500 mil bolinhas num espaço de 370 metros quadrado. A estrutura conta ainda com uma torre e quatro tobogãs de até seis metros de altura, pontes e escadarias. A atração fica até o dia 19 de agosto na praça de eventos do Mall, funcionando de segunda à quinta-feira, das 10 às 22h, nas sextas e sábados das 10 às 23h e nos domingos das 11 às 22h. Não há restrição de idade e o ingresso custa R$ 20 por 30 minutos e R$ 0,50 por minuto excedente. Os adultos que estiverem acompanhando uma criança pagam R$ 5.