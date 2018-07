Show de Luan Santana no Paraná pega fogo

Da redação

O palco em que Luan Santana se apresentava na cidade de Cianorte, no Paraná, pegou fogo durante a madrugada de ontem. O show fazia parte da programação de aniversário do município e desesperou os fãs, que registram o momento em vídeo. O músico cantava quando uma lâmpada superaqueceu e parte da estrutura entrou em chamas durante a chuva de papéis, em alusão à canção ‘Chuva de Arroz’. No mesmo momento, o público começou a gritar e o cantor interrompeu a apresentação, como se pode em gravação divulgada pelo fã clube no Instagram. O fogo alcançou o chão, rente ao palco, até os bombeiros normalizarem a situação. Luan Santana permaneceu no espaço durante o incidente e deu continuidade ao show após a intervenção dos brigadistas. A assessoria de imprensa do cantor explicou que o caso foi resolvido em segundos por socorristas e que ninguém se feriu.

‘Pensei que ela estava sóbria’, diz Justin Bieber sobre Demi Lovato

Demi Lovato foi internada na última terça-feira (24), por conta de uma overdose, possivelmente de heroína. Após a notícia da hospitalização vir à tona, muitos artistas publicaram mensagens de apoio à cantora nas redes sociais e, recentemente, foi Justin Bieber quem se pronunciou. “É muito triste. Eu ainda não falei com ela, mas estou orando por ela e por sua família”. Bieber ainda se mostrou surpreso pelo ocorrido. “Eu pensei que ela estava sóbria. É difícil, sabe?”, falou ele, ao site TMZ. Na quarta-feira, 25, um dia após a overdose, o representante de Demi informou à emissora NBC que ela está bem. Informações indicam que Demi foi encontrada desacordada em sua casa em Los Angeles, foi tratada emergencialmente com naloxona, uma substância que interrompe os efeitos de diversos opioides, como heroína, e levada ao hospital.

Luciana Gimenez dá os parabéns a Mick Jagger e ‘pede’ filho de volta

A apresentadora Luciana Gimenez cumprimentou, por meio de um publicação em seu Instagram, o cantor britânico Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, pelo seu aniversário de 75 anos. Na foto, os dois aparecem com o filho, Lucas Jagger. “Happy Birthday! Feliz Aniversário! Dear Friend (Querido amigo)! Dear Daddy (Querido papai)! We love u (Nós te amamos)!”, escreveu Luciana. Em seguida, ela fez uma brincadeira: “devolve o Lucas”, se referindo à ausência do filho, que acompanhou o pai na Copa do Mundo da Rússia e ainda não retornou ao Brasil.

Após demissão de James Gunn, diretor de ‘Star Wars’ deleta 20 mil tuítes

Há alguns dias, a Disney, que controla a Marvel, anunciou que demitiu James Gunn, diretor de ‘Guardiões da Galáxia’, por conta de piadas sobre estupro e pedofilia que ele publicou no Twitter há dez anos. Agora, o diretor de ‘Star Wars’, Rian Johnson, resolveu se antecipar e apagou cerca de 20 mil tuítes de seu perfil na rede social. Especulou-se se seria orientação da Disney. Então Johnson se explicou no Twitter. “Nenhuma orientação oficial, e eu acho que eu nunca tuitei algo muito ruim. Mas são nove anos de coisas escritas, em grande parte, como efemeridades. Se trolls examinarem isso para usar como munição é o novo normal, isso me parece uma ação mais como ‘por que não fazer?’”, disse.

