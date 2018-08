Show do Bita retorna à capital paranaense com novo repertório e interação com o público

Redação Bem Paraná com assessoria

Assistido por mais de 300 mil pessoas em todo o Brasil e com 1 bilhão de visualizações dos seus videoclipes no Youtube, o Mundo Bita retorna à capital paranaense com seu oficial Show do Bita – Nosso Mundo da Imaginação. O espetáculo tem novas canções e chega recheado de cores, músicas e muitas brincadeiras. É dia 01 de setembro, às 17h, no Teatro Bom Jesus.

Destinado a crianças da primeira infância, de 0 a 6 anos, o musical traz 14 músicas dos cinco trabalhos do Mundo Bita: Bita e os Animais, Bita e as Brincadeiras, Bita e o Nosso Dia, Bita e o Corpo Humano e o mais recente trabalho, Bita e a Natureza. Os pequenos grandes espectadores vão poder cantar junto os clássicos Fazendinha, Viajar pelo Safari e Chuá Tchibum e também arriscar a letra em canções recém lançadas como Chuva Chove e É Fogo. As letras das canções falam sobre igualdade entre meninos e meninas, saúde, inclusão, cuidados com a natureza e amor ao próximo, além de estimularem a brincadeira e a descoberta. “Nossa produção é feita com muito critério. Não queremos simplesmente entreter e divertir. Fazemos isso, mas com a responsabilidade de quem ajuda a formar a sociedade que virá pela frente. É importante abordar temas que estimulem discussões saudáveis nas famílias”, explica Chaps Melo, diretor de criação da Mr. Plot e um dos criadores do Mundo Bita.

O novo espetáculo, além de novas canções, também está mais interativo. A cantora Flora - que acompanha o BITA e seus companheiros Lila, Dan e Tito – chama a plateia a entrar em uma aventura repleta de alegria e imaginação, combustível da aeronave que o trouxe à Terra porque o Bita vem lá da Galáxia da Alegria, que fica entre o Planeta Música e o Planeta Circo.

Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos a partir de R$ 25 a meia entrada. A meia entrada é válida para doador de sangue, estudante, idoso, PNE, portador de câncer e professor, e assinantes Criança na Plateia. Crianças com até 1 ano e 11 meses não pagam ingresso e ficam no colo dos pais. Mais informações pelo 41 3315 0808. Disk Ingressos tem bilheteria nos shoppings Estação, Mueller e Palladium e também no site www.diskingressos.com.br

Sobre Mundo Bita

O Mundo Bita iniciou a caminhada em 2011, com a produção de aplicativos educativos infantis para tablets e telefones celulares. Depois de muitas dificuldades, a Mr. Plot encontrou nos clipes musicais a possibilidade de sustentação. Em 2013, o conteúdo começou a ser transmitido nos intervalos do Discovery Kids e distribuído pela Sony Music em forma de CDs e DVDs. A participação dessas empresas ajudou a tornar o Mundo Bita conhecido. “Temos a estratégia de produzir continuamente sempre coisas novas. Quando o Mundo Bita começou a passar na TV e ser distribuído para todo o Brasil, sentimos que a história estava mudando. Depois que o Mundo Bita passou a ser conhecido entre as famílias, as atrações ao vivo vieram de forma natural”, explica Felipe Almeida, da Mr. Plot. Hoje, o Mundo Bita conta com mais de 900 milhões de visualizações no YouTube, ganhou dois DVDs de ouro e dois de platina, possui contrato de licenciamento com sete marcas e busca agora viabilizar a produção da série em dramaturgia para televisão.

Serviço

O que: Show do Bita – No Mundo da Imaginação

Quando: 01 de setembro às 17h

Onde: Teatro Bom Jesus – Rua 24 de Maio, 135

Quanto: a partir de R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira. Meia entrada, válida para doador de sangue, estudante, idoso, PNE, portador de câncer e professor. Crianças com até 1 ano e 11 meses não pagam ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808. Disk Ingressos tem bilheteria nos shoppings Estação, Mueller e Palladium e também no site www.diskingressos.com.br