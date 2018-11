Show dos atrasados é tópico mais comentado no Twitter

Da redação

“Show dos atrasados” no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 foi o assunto mais comentado no Twitter no Brasil. Este ano, no entanto, o tradicional tópico rendeu menos piadas. “Entrando no Twitter para ver os memes dos atrasados do Enem, quase ninguém chegou atrasado”, disse um usuário da rede social. “Esperei tanto para 3 memes?”, comentou uma internauta. “5,5 milhões de inscritos no Enem, e apenas 3 atrasados”, disse outra. Todos os anos, imagens e vídeos de pessoa que chegam após o fechamento dos portões viram piada na internet.

Halloween de Rua de Curitiba entra para a história

Centenas de pessoas participaram no sábado do primeiro Halloween de Rua da história de Curitiba, personificando zumbis, monstros, bruxas, personagens de HQ, mangás e filmes. O mentor da ideia foi Rogério Ramos, criador do Shinoby Spirit, diz que tudo aconteceu sem querer. “ Eu que sempre assisti filmes, séries, sempre vi a parte do Halloween, com as crianças pedindo doces, as brincadeiras, aquela de doces e travessuras. Na verdade, sempre sonhei em ter isso aqui em Curitiba. Então fiz uma brincadeira na minha página pessoal, por isso não tem ligação com os meus eventos. Só que a galera engajou na brincadeira. Foram várias confirmações. Eu fiquei bem surpreso, porque foi super sem querer”, conta Ramos. Veja mais no Barulho Curitiba.

De maiô rosa e na piscina, Xuxa exibe ‘corpão’ nas redes sociais

Apresentadora Xuxa, 55, causou rebuliço nas redes sociais neste fim de semana. No sábado, ela postou uma foto sua na piscina, de maiô rosa e exibindo a boa forma. Os seguidores não pouparam elogios a Xuxa. “Linda”, “musa” e “maravilhosa” foram alguns dos comentários recebidos pela apresentadora. “Rainha é rainha, né”, disse uma internauta. “Que pernão”, disse outra. “Não fica velha não?”, brincou outra seguidora. “Eu to passada com esse corpo, com essas pernas e sem falar nesse rostinho de boneca.” Aliás, os maiôs seguem uma tendência para este verão. Captando uma tendência dos últimos anos, as marcas têm optado por investir em peças que modelem mais o corpo feminino, como os maiôs.

Shakira põe a ‘mão na massa’ para construir escolas na Colômbia

Pouco mais de uma semana depois de se apresentar no Brasil, Shakira voltou à sua terra natal para fazer uma boa ação. A cantora esteve, na sexta-feira, na Colômbia para inaugurar a construção de duas escolas que estão sendo financiadas por sua ONG, Pies Descalzos. Em sua primeira parada, Cartagena, Shakira empilhou os primeiros tijolos de uma instituição de ensino que servirá cerca de mil crianças. Logo após, ela viajou a Barranquilla, cidade onde nasceu, para dar início às obras de uma outra escola, cercada por fãs. A fundação da cantora já é responsável por outras três instituições de ensino na Colômbia, voltadas a crianças carentes. No sábado, ela encerrou sua turnê em Bogotá.

Cléber Machado cantando? Não foi pegadinha, não...

O narrador da globo, Cléber Machado, foi mais uma vítima da televisão ao vivo. Ontem, durante a transmissão de Botafogo e Corinthians, ele acabou “flagrado” na volta do intervalo da partida cantando uma canção que já foi gravada por Fábio Jr. A gafe aconteceu na volta do primeiro intervalo comercial. Antes da vinheta, as imagens foram para a cabine do Engenhão, onde acotnecei o jogo, e onde estavam Cléber e Caio Júnior, comentarista. Cléber aparentemente cantarolava “Impossível Acreditar que Perdi Você”, composta por Márcio Greyck e Cobel. Não demorou quase nada para que o caso viralizasse nas redes e os intenautas fizessem piadas sobre. “Jogo ta tão bom que o Cleber Machado e o Roger estão cantando sertanejo no show do intervalo”, postou um. “Melhor momento do domingo foi o Cleber Machado cantando Fábio Júnior na transmissão da Globo”, escreveu outro. Outros pediam Cléber no PopStar.

