Show dos Tribalistas altera linhas de ônibus na região da Pedreira neste sábado

O itinerário das linhas de ônibus que passam em frente à Pedreira Paula Leminski e Ópera de Arame será alterado na noite deste sábado (25/8) para o show dos Tribalistas. Os bloqueios mudam, no fim da tarde, o fluxo dos ônibus das linhas Interbairros II, Mateus Leme e Linha Turismo.

Os ônibus serão desviados para as ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha. A alteração vai começar quando os fiscais da Superintendência de Trânsito (Setran) bloquearem o tráfego no local, em horário a ser definido conforme o movimento do público nas imediações da Pedreira.

Como fica

Interbairros II

No sentido horário desviará a rua João Gava pelas ruas Nilo Peçanha, Evaldo Wendler e Mateus Leme. Na Mateus Leme, esquina com a Professor Nilo Brandão, a linha retorna ao trajeto original.

No sentido anti-horário, o caminho segue o inverso, com desvio pelas ruas Mateus Leme, Evaldo Wendler e Nilo Peçanha. Ao final da Nilo Peçanha, a linha retorna ao itinerário original.

Mateus Leme

No sentido centro/bairro, em vez de entrar na João Gava e acessar a Antônio Krainiski, os ônibus continuarão na Mateus Leme até entrar na Padre Joaquim José Goral e Aldo Ribeiro. A partir dali, seguem o trajeto original pela Benedito Correia de Freitas. No sentido inverso, a linha segue pelo mesmo desvio.

Linha Turismo

Deixa de passar na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame. O desvio ocorrerá da seguinte forma: em vez de entrar nas ruas Evaldo Wendler, Mateus Leme e João Gava, a linha continuará na Nilo Peçanha até o final. De lá seguirá normalmente o trajeto para o próximo ponto turístico da região, o Parque Tanguá.