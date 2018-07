Sigla de Bolsonaro lança norma contra notícias falsas

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente interino do PSL, Gustavo Bebianno, pediu que os integrantes do partido evitem divulgar notícias falsas no período eleitoral.

Em comunicado a filiados, o dirigente da sigla de Jair Bolsonaro declarou que a disseminação de fake news pode provocar até a cassação de registros de candidaturas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"As fake news podem ter graves implicações, tanto na área cível quanto nas esferas criminal e eleitoral, podendo causar graves danos morais, materiais e de ordem patrimonial, até mesmo a cassação do registro de candidatura, conforme diversas manifestações do TSE", afirma.

No documento, assinado no dia 3 de julho, Bebianno declara que "as informações precisam necessariamente ter a sua autenticidade checada" antes de serem propagadas.

A cúpula da campanha de Bolsonaro teme que a divulgação de notícias falsas por integrantes do PSL prejudique sua candidatura.

Em junho, o presidente do TSE, Luiz Fux, disse que uma eleição pode ser anulada se houver influência de notícias falsas difundidas "de forma massiva".