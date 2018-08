Siglas protelam registro oficial

Para a advogada e especialista em Direito Eleitoral, Carla Karpstein, alguns partidos ainda não entenderam que determinadas alterações nas chapas e coligações não podem mais ser feitas. “Politicamente, o que eles estão fazendo é levar essa discussão até o dia 15, que é o momento do registro. Eu entendo que não existe mais essa possibilidade neste ano porque acabou o prazo para deliberação e transmissão de ata no dia 6 à meia-noite. Sempre pode haver controvérsia”.

Outro problema seria o novo sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que atrasou a transmissão dos dados. “Não temos nenhum registro de candidatura ainda, entre os grandes. Ratinho Jr, Cida (Borghetti), João Arruda ainda não registraram, acho que ninguém registrou ainda, especialmente de proporcional. O sistema de registro de candidatura, pela primeira vez, será pelo PJE, que é o sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, então ainda há uma confusão”, revela.

Em 2014, era permitido que a discussão fosse levada até a data do registro, mas neste ano a legislação não é a mesma. A lei exige que as atas com as coligações sejam transmitidas em 24 horas após o fim do prazo sob pena de preclusão. “O prazo final para substituir uma candidatura, por morte ou mera substituição, é dia 17 de setembro. É o prazo do Lula, que está registrando uma candidatura inelegível, que será indeferida e aí o partido tem até o dia 17 de setembro para substituir essa candidatura indeferida”.