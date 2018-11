Silvia Abravanel e Edu Pedroso se divorciam depois de quase cinco anos de casados

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, e o ex-cantor sertanejo Edu Pedroso assinaram os papéis de divórcio no dia 27 de setembro.

Os dois se casaram em 2013 em uma cerimônia intimista na casa de Abravanel, ocasião na qual a apresentadora foi acompanhada por Silvio até o altar. O casal estava junto, portanto, há quatro anos e nove meses.

COMPLICAÇÕES NA FAMÍLIA

Edu Pedroso foi preso no final de 2017 em São Paulo, por falta de pagamento de pensão, mas o cantor foi solto após cerca de uma hora. O sertanejo respondia ao processo há cerca de quatro anos por não pagar pensão à filha Sophia, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Ana Cristina Cavalcanti. A mãe da menina afirma que o cantor também se recusa a ver a filha.

Silvia também comentou na época sobre sua relação familiar, incluindo o fato de ter sido adotada. A apresentadora do programa "Bom Dia e Cia" é a segunda filha de Silvio Santos e entrou para a família quando o apresentador estava com Cidinha, sua primeira mulher.

"Isso nunca me trouxe problema, sempre tive orgulho de ter sido adotiva. Pra mim, eu fui um presente pro meu pai, um presente do coração", disse. Silvia explicou também que descobriu sobre a adoção ainda quando criança.

"Eu acho que tinha uns 6, 7, 8 anos, por aí. Eu ouvia esse termo de uma das minhas irmãs. Eu achava que eu era doente. Eu cheguei pro meu pai: pai, eu tenho alguma doença chamada adotiva?'. Aí ele chamou a mim, a Cintia e a Daniela e explicou que eu não era uma filha da barriga da mamãe, mas que eu era uma filha do coração".