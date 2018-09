Silvio Santos nega apoio a Bolsonaro e diz que não revela voto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma imagem de Silvio Santos que circula pelo WhatsApp com uma suposta frase do apresentador declarando seu voto no candidato Jair Bolsonaro (PSL) é falsa.

Na montagem, o seguinte texto é atribuído a ele: "Desde quando fundei meu próprio canal, sempre tive como princípio a união da família brasileira. Hoje, vejo somente uma pessoa disposta a praticar o mesmo princípio na política: o sr. Jair Bolsonaro. Por isso, ele tem não só o meu apoio, mas o meu voto e os votos de todos de minha família!"

Segundo a assessoria do SBT, trata-se de "fake news". "Silvio Santos nunca disse isso, e não revela seu voto."

Além de Silvio Santos, outros famosos foram alvo de fake news na última semana. Circula nas redes sociais uma foto de Sandy acompanhada da frase: "Quem me conhece e acompanha minha vida e minha carreira desde criança, sabe perfeitamente o porquê de eu concordar com os valores defendidos pelo Bolsonaro".

Na imagem também consta a informação falsa de que a cantora teria se manifestado durante um show que fez em Curitiba, no dia 18 de agosto de 2018. Em nota, a assessoria de Sandy informou que ela não fez qualquer declaração de teor político em seus shows e também não se apresentou em Curitiba neste ano. Sandy tem um show marcado na cidade apenas para dia 28 de setembro.

Rogério Ceni também foi alvo da mesma corrente, em que uma foto do ex-jogador e técnico circula com uma suposta frase dita por ele. Na declaração, Ceni teria dito: "Nunca me manifestei sobre política. Mas pessoas próximas sabem como é meu posicionamento. Nunca gostei das ideias da esquerda e do seu anarquismo. Sempre preguei a ordem e a disciplina. E no momento político atual só vejo um nome que segue essa cartilha. Esse nome é Jair Bolsonaro e vou votar nele". Em nota, a assessoria de Ceni informou que se trata de "fake news", e a declaração é falsa.