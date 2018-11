Silvio Santos será tema de série de ficção na Fox e já tem confirmada duas temporadas para 2020

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fox anunciou que vai produzir a primeira série ficcional para televisão sobre o apresentador e empresário Silvio Santos. Já estão previstas duas temporadas com oito episódios cada e que terão a duração de uma hora.

A série vai começar a ser produzida na segunda metade de 2019 para estrear em 2020 no Brasil e em toda América Latina pelo FOX Premium. O projeto começou a ser desenvolvido internamente em 2016 e é o maior investimento do canal no Brasil, que está no país há 25 anos.

Silvio Santos estreou na televisão nos anos 1960 e fundou o SBT há 37 anos. Criou o Grupo Silvio Santos com empreendimentos como o baú da Felicidade e, mais recentemente, a linha de produtos de beleza Jequiti.

Aos 87 anos, o apresentador tem sido lembrado por suas polêmicas. A última delas, envolveu a cantora Claudia Leitte que disse ter ficado constrangida com a brincadeira que Silvio Santos fez com ela em meio ao Teleton. Na ocasião comentada, Silvio Santos disse que não abraçaria a cantora, que usava um vestido rosa. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não gosto de ficar excitado", disse o apresentador. "No sentido feliz da palavra, né? De alegria, euforia, excitação.", completou Claudia. "Não, não é euforia, não. É excitação mesmo", disse Silvio.

OUTROS CASOS

Essa não é a primeira vez que Silvio Santos se envolve em uma polêmica com comentários machistas. Em Julho deste ano, Silvio comentou em seu programa um vídeo em que a apresentadora Fernanda Lima aparecia. "Com essas pernas finas e essa cara de gripe, ela não teria nem amor nem sexo", afirmou. Em entrevista à Band, Lima rebateu: "Silvio, porque não te calas?"

O apresentador também já constrangeu, ao vivo, sua filha, Patrícia Abravanel. Durante o quadro Jogo dos Pontinhos, ele explicava uma pergunta sobre orgia quando sugeriu que a filha participasse. "Não me põe nesse rolo, não!", disse ela, saindo de sua cadeira e indo se sentar com as dançarinas.

No Teleton de 2017, depois de uma apresentação de um grupo de bailarinas plus size, Silvio chamou uma delas para entrevistar: "Você é muito graciosa. Embora seja a única negra entre as brancas, é bonita. É bonita de verdade!", disse ele. "Quem casar contigo vai ter dois prazeres: um na hora do bem-bom e outro na hora em que você sai de cima."

A atitude motivou uma crítica da cantora Gaby Amarantos ao apresentador, no aniversário de 55 anos de seu programa. Em seu Twitter, Gaby escreveu: "Sério que vcs acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros/mulheres/gays/plus e ganhar mídia com isso. Cês tão mal de ícone viu, ñ dá mais pra normalizar isso!" (sic)

Em junho de 2017, Silvio convidou Maisa Silva para um quadro ao lado de Dudu Camargo. Ao longo da atração, o apresentador tentou convencer a jovem a namorar com seu colega de emissora. "Se for para isso eu posso ir embora. Não estou aqui para arrumar namorado, estou para participar do programa", respondeu ela.

Sobre o caso, Maisa escreveu um textão em suas redes sociais. "Vivemos em uma sociedade onde a mulher muitas vezes não tem voz e precisa lutar com situações constrangedoras e brincadeirinhas [...] até quando as mulheres vão viver precisando aceitar tudo?"