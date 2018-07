Simaria retoma agenda com Simone e lança novo clipe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Simone e Simaria lançou na madrugada desta segunda-feira (30) o clipe da música "Um em Um Milhão", protagonizado pela atriz Deborah Secco e por seu marido, o ator Hugo Moura.

O vídeo marca uma espécie de retorno da dupla após Simaria, diagnosticada com tuberculose ganglionar, ter se afastado por quatro meses da agenda de shows.

Ela continua se tratando da doença, mas já agendou seu retorno aos palcos para o próximo dia 9 de agosto, no Espaço das Américas, em São Paulo.

Deborah já havia anunciado em suas redes sociais no último sábado (28) que participaria do clipe das duas. "Tô em choque e muito feliz! Não é exagero! Tive o prazer de participar do clipe novo de Simone e Simaria junto com o Hugo Moura e ficou lindo!", escreveu a atriz em seu Twitter.