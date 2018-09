Simaria tem nova crise de saúde e anuncia pausa na carreira com Simone

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simaria Mendes, 36, da dupla Simone e Simaria, teve uma nova crise de saúde que fez com que Simone se apresentasse sozinha em Santa Catarina, no último sábado (15). Por conta do ocorrido, as duas optaram por dar uma pausa na agenda de shows, que haviam retomado no último mês.

A assessoria da dupla confirmou que Simaria deu entrada no hospital Sírio-Libanes na última quinta-feira (13), onde permaneceu durante o final de semana realizando exames, enquanto a irmã se apresentava.

Em abril, Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar e iniciou o tratamento, que deveria durar pelo menos dois meses.

Em nota oficial, Simaria escreveu aos fãs: "Meus amores, não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar a estrada, com a agenda de shows. Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido. Agora vou me cuidar para, em breve, voltar e levar a minha alegria para todos os nossos fãs, ao lado da minha irmã Simone."