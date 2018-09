Simepar registra rajadas de ventos de até 102 km/h no Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

Fortes rajadas de ventos foram registradas nesta segunda-feira (24) no Paraná. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), em Foz do Iguaçu os ventos atingiram a velocidade de 102,6 km/h (com dados do Inmet), Marechal Cândido Rondon 71,6 km/h, São Miguel do Iguaçu 62,3 km/h (Simepar) e Francisco Beltrão (Simepar) 60,1 km/h. Em Curitiba as rajadas nesta segunda alcançaram os 32 km/h no máximo.

O forte calor nesta segunda e a aproximação de uma grande área de instabilidade começam a provocar temporais no Paraná. São chuvas bem isoladas e de curta duração entre o Centro-Oeste e o Sul do Estado, na divisa com Santa Catarina.