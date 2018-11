Simone afirma que dupla fará, no máximo, até dez shows mensais e que Simaria voltou a compor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simone afirmou que a dupla vai reduzir o número de shows mensais assim que a irmã Simaria, com quem faz parceria, receba alta médica. As duas se afastaram dos palcos para que Simaria continue o tratamento de uma tuberculose ganglionar.

"Quando retomarmos a nossa agenda, a partir da liberação do médico, nós faremos de 8 a 10 shows por mês. Antes, fazíamos de 17 a 18 apresentações", disse Simone, durante gravação do Show da Virada, da Globo, em Recife, na semana passada.

A cantora afirmou que Simaria foi liberada para participar de alguns compromissos, como ser jurada do programa The Voice Kids (Globo), os shows de fim de ano e a gravação do DVD da dupla, que acontece nesta quarta (21) em São Paulo.

"Ela fará exames agora [novembro] e o médico dará parecer de quando ela volta. Alguns nódulos já estavam calcificados, e ela já aumentou de peso e está cuidando muito da saúde dela. A partir desse novo exame, teremos a data certa de retorno."

Sobre o novo projeto, Simone afirmou que Simaria aproveitou esse período de ausência e voltou a se dedicar a composição. Para o novo DVD, a cantora teria composto seis canções. "Esse período em que Simaria se afastou dos palcos serviu para ela descansar. Ela descansou tão bem que fez seis composições, com Nivardo."

A cantora brincou que as músicas só chegam para ela de última hora. "Olha as músicas estão aí, aprende. Ela gosta muito de fazer essa parte. As músicas são incríveis, vocês vão pirar. Tem música para todos os gostos. Tem o sertanejo tradicional, mas músicas meio funk, com pegada baiana, é muito sensacional."

O novo projeto terá participações especiais, como a de Leo Santana, Luan Santana, Ludmilla e a do panamenho Joey Montana, cantor de reggaeton com que as duas já queriam ter gravado: "Fazia tempo, mas como Simaria ficou doente, a oportunidade está sendo agora".

Simone também afirmou que aproveitou a parada para cuidar mais de sua saúde. Segundo a cantora, foram apenas 2,5 quilos eliminados, mas a meta é perder mais cinco. "Tendo comido tenha lichia amor. A autoestima está na canela. Os braços e o rosto me ajuda. Só emagreci 2,5 quilos. Como meu rosto afina muito rápido, então mostra. Mas pretendo perder mais um cinco."