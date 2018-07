Simone entra na onda do Instagram e responde sobre namoro com mulheres

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nova mania no Instagram, a ferramenta de perguntas e respostas tem feito com que os fãs possam “entrevistar” seus ídolos e questionar sobre tudo que quiserem. Simone, da dupla com Simaria, fez uma sessão neste sábado (14), e não teve censura com as perguntas mais delicadas. Um fã perguntou se é verdade que ela já namorou mulheres.

“Nunca namorei mulheres, agora homem, beijei muito, até casar com meu esposo”, disse a cantora, ilustrando com emojis de risada.

Simone ainda foi perguntada sobre ciúmes e sobre o que fazia antes da fama. Sobre a primeira questão, foi divertida, mais uma vez.

“Sou ciumenta não! Agora, é claro que se algo passar dos limites eu viro no Jiraya”, disse ela.

“Já vendi tempero em feira, já vendi sonho... Já fui por um período curto ajudante de um salão de uma amiga”, acrescentou ela.

O fã que deve ter ficado triste é o que chamou ela para “tomar uma” e serem amigos. “Eu não bebo, migle”, respondeu a cantora.