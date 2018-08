Simone & Simaria são atrações do Villa Mix Curitiba, que acontece em outubro

Redação Bem Paraná com assessoria

Parece que Curitiba presenciou pela primeira vez o que viria a se tornar comum nos próximos meses. Em outubro do ano passado, Simaria da dupla Simone & Simaria não subiria ao palco do Villa Mix Curitiba após passar mal. Semanas depois, a cantora foi diagnosticada com tuberculose ganglionar. Com meses de tratamento e a irmã Simone cumprindo a agenda sozinha, a dupla voltou completa aos palcos, na última quinta (09), em São Paulo, com um show que marca o retorno de Simaria com direito a gravação de novo DVD.

Com mais de 2 horas e 40 de show, Simone & Simaria, recebeu o público em uma apresentação lotada na casa Espaço das Américas, em São Paulo. Com uma estrutura de show internacional, as coleguinhas cantaram os maiores sucessos da carreira e a nova música, "Um Em Um Milhão". Não faltou espaço para os covers e também a participação especial do Padre Fábio de Melo que cantou junto a música "Era uma Vez", de Kell Smith.

Nas redes sociais da dupla, Simaria homenageou a irmã Simone por segurar todo o tempo sozinha e não mediu mensagens de amor e carinho. “É com o coração cheio de amor, alegria e gratidão que eu reafirmo a minha felicidade por estar voltando aos palcos ao lado da minha irmã. Que Deus nos guarde e nos conserve cada vez mais unidas. Ela é fantástica. Completa minha vida, minha carreira e o meu sonho. Muito obrigada, Simone, por ter continuado realizando o nosso sonho com tanta garra e dedicação por todo esse período”, escreveu Simaria.

A dupla retorna a Curitiba, no dia 20 de outubro, na Arena Expotrade, onde se apresenta novamente no Villa Mix Curitiba, agora com novas músicas, novo show e claro, Simaria recuperada. Além das coleguinhas estão confirmados os shows de Jorge & Mateus, Alok, Matheus & Kauan, Jefferson Moraes e Cleber & Cauan.

Serviço – Villa Mix Curitiba 2018

Quando: 20 de outubro de 2018 (sábado)

Onde: Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Pinhais)

Abertura dos portões: 15h - Villa Extra | 17h - Backstage Brahma Golden Mix

Ingressos: os valores variam R$70 a R$760, de acordo com o setor escolhido

Vendas: TicMix e Disk Ingressos (http://bit.ly/IngressosVillaMixCuritiba)

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação -de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro (de terça a sábado, das 12 às 21 horas)

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito | Boleto

Classificação: 16 anos

Realização: CWB Brasil e AudioMix

Informações: (41) 3315-0808