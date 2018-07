O Grand Hotel Rayon foi o único hotel da capital paranaense convidado para participar do II Simpósio de Hospitalidade do Instituto de Neurologia de Curitiba. Nesta sexta-feira, dia 20 de julho, Fernanda Assis, gerente de vendas e marketing do hotel, profere a palestra "A experiência de um hóspede no hotel começa muito antes que ela chegue ao seu quarto". O evento reúne instituições de renome de todo o Brasil, como o Hospital Sírio Libanês e o Albert Einstein.

Reforço

A empresa de soluções de canais de relacionamento e gestão de conhecimento, PG Mais, reforça sua equipe com a contratação de um novo executivo de mercado. Risaldo de Souza Pinheiro, que passa a integrar o quadro funcional da PG Mais como Superintendente Estratégico de Negócios.

Conselho

Arthur Igreja é o novo membro do Conselho Curador da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Nova loja

* A Anjuss acaba de inaugurar uma loja no Shopping Estação, que traduz o novo conceito da marca e será modelo para outras unidades da cidade. Conhecida há mais de 20 anos entre o público curitibano, a marca reforça seu streetstyle para clientes cada vez mais exigentes e amplia o seu portfólio de produtos também para o público casual, urban e fashion.

Inauguração

* A Yes! Cosmetics acaba de inaugurar um quiosque no Shopping Estação, a primeira unidade da marca em Curitiba, que conta com mais de 600 produtos.

Liderando

* O professor e neurocientista Pedro Calabrez ministra palestra em Curitiba, no dia 23 de julho, no Hotel Rayon. A palestra “Liderando com propósito, clareza e impacto” faz parte do evento Um Dia Positivo, promovido pelo Sistema Positivo de Ensino.

Feira de empregos

* A Feira de Empregos e Profissões promovida pelo Centro Universitário Internacional Uninter vai oferecer mais de 3.500 oportunidades de trabalho para a capital paranaense e região. Marcado para o dia 21 de julho, sábado, das 9h às 19h, o evento será realizado no Expo Renault Barigui e terá entrada gratuita. Haverá oportunidade para todos os níveis de qualificação e idades.

Livro

Consultor lança guia para gerenciar pessoas e projetos. Chamada de “Engenharia de Gente”, obra é dirigida aos profissionais de liderança e traz uma reflexão sobre a importância das ações de planejamento organizacional. O lançamento será na sexta, 20/07, às 19h, na Livrarias Curitiba do ParkShoppingBarigui. Após bate-papo terá sessão de autógrafos. A entrada é franca.

* Meia Maratona de Curitiba Uninter. As inscrições podem ser feitas pelo site esportepraviver.com. br e vão até o dia 28 de julho.

* A Henrique Dronneau Escola de Atores e Cantores está com inscrições abertas para o curso intensivo de férias em canto e sapateado.