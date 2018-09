Sindiabrabar pede para venda de bebida alcoólica não ser proibida no dia da eleição

Rodolfo Kowalski

O Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba (SindiAbrabar) entrou nesta quarta-feira (12 de setembro) com um pedido oficial para que o secretário Estadual de Segurança Pública do Paraná, o delegado Julio Reis, não publique uma resolução ou portaria para impor 24 horas de "Lei Seca", com a proibição de comercialização de venda, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas no dia 07 de outubro, quando ocorrerão as eleições em todo o Brasil (1º turno).

Segundo o documento encaminhado à Sesp, a medida seria "completamente ultrapassada" e atrapalharia o setor em tempos de grave crise econômica. Além disso, aponta o pedido do Sindiabrabar, as mais importantes caidades brasileiras já não estariam aplicando tal restrição, principalmente os com grande apelo Turístico e que recebem turistas internacionais, como é o caso do Paraná em Foz do Iguaçu."

"Como é o caso de tranquilidade e pacificação no nosso estado e sem entreveros anteriores, portanto, solicitamos que seja (suspensa a aplicação da medida) para todos os municípios do Estado do Paraná. Caso não seja possível em todos os municípios, principalmente em que existe na opinião dos senhores ou de juízes de comarcas da possibilidade de conflitos ou transtornos ficando o período de comercialização restrita somente ao horário de votação das 08 horas às 17 horas do dia 07 de outubro de 2018", diz o pedido.