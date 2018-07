Sine nos Bairros acontece nesta sexta-feira no Parque da Fonte

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária (Setrab) de São José dos Pinhais, por meio da Agência do Trabalhador realiza mais uma edição do Sine nos Bairros, na próxima sexta-feira no Parque da Fonte.

A Setrab vai distribuir 450 senhas para atendimento do Sine nos Bairros, na Regional Parque da Fonte, das 9 às 16 horas. Na última semana a ação aconteceu na região do São Judas Tadeu, onde foram atendidas cerca de 90 pessoas, conforme informado pela Agência do Trabalhador.

Passe Universitário

A Secretaria de Educação de São José dos Pinhais informa que o Passe Universitário poderá ser renovado e concedido até o dia 30 de agosto. O Passe Escolar e Universitário são programas da Secretaria de Educação, que possibilitam que a passagem de ônibus seja subsidiada pela Prefeitura em 50%, tanto para quem frequenta instituições públicas, quanto particulares de Ensino Superior de Curitiba, em São José dos Pinhais ou Região Metropolitana.

Para quem já tem o benefício, a renovação semestral é obrigatória, mesmo que tenha sido obtido há pouco tempo, em virtude da regulamentação de documentos, por exemplo. A Secretaria de Educação informa que neste semestre há a possibilidade de utilização do Metrocard.