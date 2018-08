Sintcom aceita proposta dos Correios e greve está descartada por enquanto

Redação Bem Paraná

Em assembleias realizadas na noite de hoje (14 de agosto) em todo o estado, o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná (Sintcom-PR) aprovou a proposta feita pela empresa, que prevê 3,68% de reposição salarial, medida pelo INPC (ou seja, zero percentual de aumento real). Com isso, a deflagração de greve está descartada, ao menos por enquanto.



Ontem, o comando de negociação já havia orientado todos os sindicatos no país a aceitarem a proposta da empresa, apontando que caso uma greve fosse aprovada com menos de 80% de adesão dos trabalhadores havia risco de a categoria perder direitos conquistados pelo Acordo Coletivo, como vale alimentação e auxílio creche, que compensam, em parte, os baixos salários pagos aos ecetistas - um carteiro ganha em média R$ 1.600 de salário base bruto.

Mas se por um lado a proposta patronal foi aceita, por outro os trabalhadores optaram por manter o Estado de Greve até novas negociações sobre o Plano de Saúde dos trabalhadores. Isso significa que a qualquer momento uma paralisação poderá ser deflagrada, caso as conversas com os Correios não avancem de forma satisfatória.



Segundo o sindicato, as cobranças sobre o plano, para titulares e dependentes, já representam 70% de desconto nos salários de muitos trabalhadores, sendo que 16 mil vidas já abandonaram a Postal Saúde e, hoje, dependem exclusivamente do SUS.