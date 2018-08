O SISCRED - Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados da Receita Estadual, permite a quem tem crédito de ICMS fazer a transferência desse crédito e com saldo de ICMS a pagar. Dessa forma, esse imposto, por meio desse artificio fiscal, é transferido de um contribuinte para outro.

A Empresa fica com crédito de ICMS quando ela adquire mercadorias tributadas com esse Imposto. As Empesas que podem tomar crédito de ICMS são aquelas que estão inscritas na Receita Estadual, ou seja, as que comercializam mercadorias (Comércio e Indústria). Também a Empresa não pode ser tributada pelo Simples Nacional com faturamento até três milhões e seiscentos mil reais ano.

Normalmente as Empresas utilizam todo o crédito que recebem sobre as notas de compras para abater o Imposto devido das notas de vendas. Assim, o imposto devido é compensado com o imposto recebido e, aquelas que normalmente vendem mais do que compram, sempre terão saldo a pagar de ICMS no final de cada mês.

As Empresas que acabam ficando com bastante saldo de ICMS a recuperar sobre as notas de compra são, principalmente, as empresas exportadoras que, normalmente, são beneficiadas com a isenção do Imposto nas vendas para o exterior. São estas empresas que acabam sendo as doadoras de crédito para as que não tem esse benefício.

É claro que, para compensar a compra do crédito por parte das empresas que precisam dele, as empresas doadoras devem dar um deságio no valor a ser pago por esse crédito compensando, assim, para quem recebe o valor do ICMS e quem doa não fica com o valor do imposto sem utilização.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba