Sistema Fiep e Mondelez organizam hackathon voltado para estudantes paranaenses

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Já pensou na possibilidade de participar de um desafio de inovação, aprender a trabalhar em equipe, criar networking com os líderes de uma grande empresa e ainda ter a chance de receber uma premiação por tudo isso? No dia 1.º de fevereiro, 50 jovens paranaenses participarão do Hackathon Mondelez.

O evento é organizado pelo Sistema Fiep e tem como objetivo gerar soluções inovadoras para impulsionar a transformação digital na Mondelez, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. “A ideia é incentivar os novos talentos da cultura digital, estimulando o desenvolvimento de soluções para os desafios de uma empresa inovadora, permitindo a criação de novos negócios ”, explica Rafael Trevisan, Gerente de Inovação do Sistema Fiep.

A maratona de programação ocorrerá no Campus da Indústria e vai das 8h às 20h. Serão doze horas de um trabalho intenso, onde as equipes, formadas por cinco integrantes, precisarão ter uma ideia inovadora, preparar o conceito e desenvolver o protótipo; criar um vídeo de até um minuto para apresentar o projeto e mostrar a ideia para a banca.

O tema central da edição do hackathon é “Como impulsionar a transformação digital na Mondelez”. No evento, os participantes terão a oportunidade de receber mentoria de colaboradores da própria empresa e de especialistas em programação e hardware, modelagem de negócio e inovação, e design e comunicação.

O evento premiará os três primeiros colocados com o valor de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente. A banca responsável por avaliar os competidores será composta por líderes da Mondelez e executivos de grandes empresas, além dos parceiros que farão a mentoria como a Microsoft, 3DInnov, 3DClonner e GBG. De acordo com Rafael Trevisan, a comissão julgadora levará em consideração a criatividade, originalidade, utilidade prática e possibilidade de implementação. Ou seja, é fundamental que as equipes respondam o que é e como funciona o protótipo, quais os resultados esperados, as limitações, formas de monetização e potencial econômico, caso se volte para um produto comercial.

Serviço

Evento: Hackathon Mondelez

Local: Campus da Indústria - Marginal Comendador Franco - Avenida 1341

Horário: 8h - 20h

As inscrições para participar do hackathon estão esgotadas.