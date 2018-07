Sistema lançado pela ANP permite que consumidor acompanhe o preço nos postos

Da Redação Bem Paraná

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) lançou o Infopreço, sistema que permite que os postos revendedores de combustíveis publiquem, voluntariamente, os preços cobrados pelos combustíveis (gasolina, etanol, diesel S-10, diesel S-500 e gás natural veicular). O sistema está disponível para os postos se cadastrarem desde 20 de junho e a consulta aos dados declarados foram abertos ontem.

Até o momento , 177 postos se cadastraram para informar seus preços. Mato Grosso do Sul e Rondônia são os que estão com mais postos disponíveis para consulta. No Paraná, até ontem, não havia nenhum posto participante.

Os preços mais recentes informados por cada posto participante estão acessíveis em planilha Excel (.xlsx), que será atualizada diariamente e permite filtros por produto, CNPJ, nome e endereço do posto revendedor. O formato em dados abertos possibilita que desenvolvedores utilizem as informações divulgadas para a criação de outros serviços de interesse público.

O objetivo da ANP é dar à sociedade mais uma opção para consulta dos preços dos combustíveis, além do Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis. Porém, os dados são declarativos e de responsabilidade do posto revendedor.

Na primeira lista divulgada, o preço da gasolinja, por exemplo, variava de R$ 5 em um posto no Rio de Janeiro a R$ 4 em rondônia.