Sisu divulgará notas de corte em 5 horários diferentes. Fique atento

Redação Bem Paraná com assessoria

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) informou nesta manhã de quarta-feira, 23, que atualizará as notas de corte parciais de cada curso em cinco momentos do dia: 0h, 7h, 12h, 17h30 e 20h. A decisão altera as regras inicialmente informadas pelo Ministério da Educação (MEC) - até então, os índices só seriam renovados à meia-noite, diariamente, até o prazo final, na sexta-feira (25).

O Ministério da Educação informou em nota divulgada na noite desta terça-feira, 22, que foram adotadas todas as medidas para resolver a lentidão no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), apresentada durante todo o dia. O ministério comunicou ainda que as notas de corte de cada curso serão divulgadas em quatro horários.

O ministério divulgou as notas de corte de cada curso. No comunicado desta noite, pasta informou que está sendo testada nesta edição a divulgação da nota de corte para todos os cursos em quatro horários: 7h, 12h, 17h30 e 20h. Nas edições passadas, a divulgação ocorria à meia-noite do segundo dia de inscrição. "A divulgação em quatro horários se repetirá até sexta-feira, dia 25. A divulgação da nota de corte à meia-noite será mantida até quinta-feira, dia 24", diz a nota.

As inscrições no Sisu começaram nesta terça-feira, 22, podem ser feitas até sexta-feira, na página do Sisu. Durante todo o dia, estudantes reclamaram nas redes sociais da dificuldade em acessar o sistema. Segundo o MEC, a instabilidade foi causada por um grande "volume de acessos espontâneos na rede do MEC. O sistema, que nas edições anteriores, recebia de 25 a 30 mil acessos simultâneos, registrou hoje picos de até 350 mil acessos simultâneos".

Se o estudante estiver com dificuldade em acessar, a recomendação é que atualize a página de inscrição antes de preencher os dados.