Site afirma que Demi Lovato está internada após sofrer overdose de heroína

Redação com site TMZ

A cantora Demi Lovato, 25 anos,foi internada após sofrer uma overdose de heróina. As informações são do site TMZ. De acordo com as informações, Demi saiu de sua casa em Hollywood Hills rumo ao hospital na noite de terça-feira (24). Ela foi tratada com Narcan - um medicamento para tratar os efeitos de overdose, e agora está estável e passa bem.

Demi Lovato havia afirmado que estava há mais de seis anos longe das drogas e do álcool. No final do mês passado, Demi lançou uma música sobre a tentativa de permanecer sóbria. Ela se emocionou ao cantar “Sober” ("Sóbria", em tradução livre) durante o Rock in Rio Lisboa. Na música, Demi versa sobre a batalha para tentar permanecer sóbria, desde 2012. A letra fala sobre os problemas que tem com o álcool e drogas. Ela também falou que passou por dificuldades em sua vida como automutilação, anorexia, bulimia, transtorno bipolar e bullying.

