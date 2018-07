Site da Caixa para consulta da cota do PIS fica fora do ar

Folhapress

SÃO PAUILO, SP (FOLHAPRESS) - Os trabalhadores que foram conferir os valores da cota do PIS, nesta segunda-feira (16), depararam-se com uma página em manutenção. Ao acessar o site da Caixa Econômica Federal, uma mensagem informava que o portal passava por atualização dos saldos.

O acesso permite que os trabalhadores vejam quais são os valores que irão receber a partir de agosto. Tem direito à cota do fundo PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Além da página na internet, o trabalhador pode consultar os valores pelo telefone 0800-7260207, nos caixas eletrônicos, com Cartão do Cidadão, e nas agências da Caixa.

A assessoria de imprensa do banco informou que o problema ocorre por conta da grande base de dados que é atualizada e porque a atualização estava programada para ocorrer no dia 24 de julho. A normalização do sistema, que estava programada para as 15h, não tem uma nova previsão para ocorrer.

