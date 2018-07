Sites de relacionamento: mentir no perfil pode ser uma 'furada'. Veja dicas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Esta terça-feira (12) Dia dos Namorados, movimenta comércio e as redes sociais e da mesma forma os sites de relacionamento. Sobre esse assunto, os sites de encontros, especialistas alertam para aqueles que mentem no seu perfil. Normalmente, estas pessoas acabam causando decepção e posteriormente, rejeição.

Veja dicas do diretor do site Coroa Metade, Airton Gontow, para quem deseja encontrar um novo amor pela Internet

1 – Procure colocar fotos e preencher todo o seu perfil, assim como o perfil que você procura. Isso aumenta em cerca de dez vezes as chances de bons resultados;

2 – Seja verdadeiro em seu perfil. Quanto mais realista você for, mais atrairá pessoas que procuram por alguém como você. Mais que a quantidade de pessoas, importa a qualidade, de acordo com o que você deseja;

3 – Escolha, claro, fotos que mostram seus melhores ângulos, mas nunca, em hipótese alguma, fotos antigas que não revelam como você é hoje;

4 - Antes de clicar para enviar uma mensagem, dê uma última lida. Essa última leitura serve tanto para uma reflexão sobre o que você enviará, quanto para uma revisão, já que muitas vezes há erros de digitação ou de português que podem dificultar a compreensão do que você quis dizer.

5 – Não deixe que a carência afetiva faça com que você se desvie do que você procura no site. É claro que o amor pode surpreender e não dá para ser completamente fechado em determinados perfis. Mas, por exemplo, se você não deseja, em hipótese alguma, namorar com uma pessoa que fume ou que more em outro estado, não gaste seu tempo conversando com pessoas com esse perfil ou, principalmente, marcando encontros, a não ser que sua busca seja por novos amigos. Como diretor do Coroa Metade, percebi que é uma balela aquela história de que as pessoas mais velhas sabem o que querem. Nunca sabemos realmente o que queremos! Mas uma das poucas vantagens da pessoa madura é ao menos saber o que não quer!

6 – Como em todas as situações da vida, preste atenção nos pequenos detalhes. Se a pessoa que está se interessando por você perguntar três vezes, ainda que em dias diferentes, qual é a sua profissão ou quantos filhos você tem, é um forte indício de que o interesse não é real ou que ela está flertando ao mesmo tempo com várias pessoas; se diz que é médica e, uma semana depois, conta que é advogada, fica claro que está mentindo....

7 – Quando marcar o primeiro encontro, faça sempre em um lugar público, como um shopping center. Não deixe a pessoa buscar você em casa. Vá por conta própria. Peça para alguém telefonar para você, e responda algo do tipo: “cheguei, sim está tudo bem. Estou aqui no Shopping Center tal...”, para deixar claro que seus amigos e parentes sabem que você foi encontrar uma pessoa que conheceu no site. Na hora de voltar, por mais simpática e atraente que a pessoa seja, retorne também por conta própria. A imensa maioria das pessoas tem boas intenções, mas é preciso tomar os mesmos procedimentos que você teria, por exemplo, em um barzinho, quando alguém olha para você e inicia uma conversa.

8 - Entre com o coração aberto e acredite que sempre é tempo para ser feliz. Mágoas e tristezas fazem parte da vida. Há milhões de pessoas em todo o mundo que se encontraram pela Internet e hoje são casadas e felizes. Ou seja: entre 100% de peito aberto. Mas também ingresse no site com a mente 100% atenta, lembrando de todas as dicas e de tudo o que você sonha e busca. Não há contradição alguma entre o sentir e o pensar, entre a paixão e a razão...

9 - Como dissemos há pouco, é preciso entrar com o peito aberto, mas também com a mente atenta. Em muitos lugares, como hotéis, restaurantes, bares, festas, navios, praias e até mesmo templos religiosos, você pode encontrar pessoas maravilhosas, boas e corretas, mas também há pessoas desonestas e aproveitadoras. O mesmo acontece na Internet, onde é ainda mais fácil criar um personagem fictício para conquistar e ludibriar;

10 – Existem normas de segurança. Leia essas regras. Sempre dão dicas e informações importantes. Uma fundamental: nunca, em hipótese alguma, envie dinheiro para a pessoa de quem você está se aproximando. E denuncie aos organizadores do site se alguém pedir dinheiro para você ou mesmo se tiver atitudes inconvenientes;

11 – Ainda neste tema, os motivos mais constantes alegados pelas pessoas desonestas para o pedido de dinheiro são: para o tratamento de doenças graves ou de contas hospitalares; para a liberação de passaportes, bagagens e entrada no país; para o pagamento das passagens para irem ao seu encontro; para pagar contas, inclusive de telefone, para continuar se comunicando com você e para a liberação de heranças (algumas vezes dizem que precisam se casar rapidamente para receber uma herança deixada por um parente distante). Veja, há também muitos outros ardilosos motivos. Esses são apenas os mais utilizados;

12 - Não dê seu e-mail, Facebook ou outros dados pessoais no início do relacionamento virtual. Como os golpistas sabem que podem ser rapidamente eliminados do site, fazem de tudo para conseguir essas informações logo de início, para depois permanecerem em contato. Muitas vezes pedirão seus dados já na primeira ou segunda vez que conversarem. Proteja suas redes sociais, já que nelas os golpistas podem encontrar informações importantes sobre sua vida, o que pode facilitar a ação. Os sites de namoro foram desenvolvidos para que você se comunique com segurança por dentro do site, sem que seja necessário enviar informações pessoais.

13 - Não mande fotos comprometedoras nem se exponha em vídeos. Estas imagens podem ser mais tarde utilizadas para extorsão.

14 - Como os golpistas agem ao mesmo tempo em vários países, preste atenção nas mensagens com muitos erros de português e palavras em outros idiomas, especialmente o inglês. Como essas pessoas utilizam softwares de tradução, muitas frases ficam repletas de erros ortográficos, de concordância ou mesmo sem nexo;

15 - Não são todos, mas uma boa parte dos golpistas virtuais dizem que são ligados à marinha, exército ou aeronáutica, nas mais variadas funções. Também costumam dizer que trabalham em áreas onde precisam viajar constantemente ou em lugares como plataformas de petróleo.

16 - Embora as vítimas preferenciais sejam as mulheres, não é verdade que apenas elas é que sofrem com os golpistas. Para atrair os homens, são colocadas fotos de mulheres extremamente bonitas, com perfis falsos.

17 – Diz um velho ditado que “o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência”. Muitas, talvez a maioria das pessoas que frequentam o Coroa Metade e mesmo outros sites de relacionamento, acumularam tristezas, e em algum momento disseram que não iriam mais casar. Mas a esperança de encontrar alguém que realmente seja compatível fala mais alto. Em cinco anos, já são 59 casamentos realizados através do Coroa Metade. Isso sem contar as pessoas que casaram e saíram do site sem avisar o motivo;

18 – Uma das melhores formas para conhecer alguém é se tornar uma pessoa cada vez melhor. Leia bons livros, assista a bons filmes, acompanhe as notícias do Brasil e do mundo através de portais, jornais, revistas e bons programas de rádio e televisão, faça ações beneméritas e conviva com pessoas boas, que tenham o que dizer e que, mais que palavras, tenham atitude e se preocupem com os outros. Se você for uma pessoa mais completa, terá mais chances de só se interessar por pessoas com conteúdo e de atrair quem é realmente legal.

19 - Ninguém precisa suportar uma relação ruim por medo da solidão. Ao mesmo tempo, é necessário ter sabedoria para conviver no cotidiano. É precioso saber viver o dia-a-dia. Todo mundo é perfeito à distância! Todo mundo tem uma vida maravilhosa pelas Redes Sociais! O Facebook do vizinho é sempre verde e atraente! Na Vida Real existem problemas, existem momentos desgastantes e não dá para ser feliz o tempo inteiro. A vida não é uma propaganda. O verdadeiro amor implica também em tolerância, em compreensão e em ser companheiro nos grandes e pequenos momentos, nos instantes de plenitude e nas horas difíceis.

20 – O termo Relacionamento Virtual não é completamente correto. Afinal, o meio é que virtual! O site serve para aproximar as pessoas, mas o que continua importando é a hora do encontro real. O que vale é o olhar, o cheiro, o toque, o beijo, a energia. Não somos máquinas! Mesmo com toda a mecanização do mundo moderno, continuamos a ser, felizmente, absolutamente humanos. Humanos em busca de carinho e de amor!

Sobre o site Coroa Metade

O Coroa Metade é voltado para pessoas maduras, que procuram na Internet alguém com valores e objetivos semelhantes. O site, que chegou no início de junho à marca de 420 mil cadastros e 59 casamentos realizados, lançou no final de 2017 seus aplicativo para iOS e Android. “A idade torna as pessoas mais seletivas. O Coroa Metade é procurado basicamente por homens e mulheres que não têm tempo a perder em encontros sem sentido, mas que ainda acreditam que é possível encontrar a sua coroa metade”, conta Airton Gontow, idealizador e diretor do site.