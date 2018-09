Skaf alfineta Doria antes de debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao chegar ao debate entre candidatos ao governo de São Paulo nesta quarta-feira (19), Paulo Skaf (MDB) alfinetou o adversário João Doria (PSDB) ainda antes de entrar no estúdio.

"Quando um candidato apela, baixa o nível da campanha, entra no lamaçal, ele mostra que não está preparado para ser governador, não tem caráter e qualidade", disse Skaf a jornalistas antes do início do evento promovido por Folha de S.Paulo, UOL e SBT.

Como tem feito em outras ocasiões, o emedebista repetiu que não será atingido por "críticas de alguém que 43 vezes declarou que não sairia da prefeitura".

O embate mais duro entre os dois líderes nas pesquisas de intenção de votos começou há cerca de uma semana, quando a pontuação de Doria e Skaf permaneceu em empate por diversos levantamentos seguidos sem que um deles fosse deixado para trás na corrida.