Skaf cai, mas segue tecnicamente empatado com Doria em SP, aponta Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada nesta quarta (3) mostra que João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) continuam tecnicamente empatados na disputa pelo governo de São Paulo.

O tucano lidera com 24%, enquanto o emedebista aparece com 21%. Em relação ao levantamento anterior, Doria oscilou dois pontos para cima e Skaf caiu três pontos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em terceiro aparece Márcio França (PSB), candidato à reeleição, que oscilou dois pontos para cima e agora tem 14%.

O empate técnico entre Doria e Skaf prossegue na simulação de segundo turno entre ambos. Nesse caso, o emedebista ficaria com 37%, contra 36 do tucano.

Já França perderia para Skaf por 40% a 30% e estaria em empate técnico com Doria (38% a 36%).

O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo. Ele está registrado no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número SP-08219/2018 e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-07211/2018. O nível de confiança é de 95%.