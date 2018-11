Skaf declara apoio a Bolsonaro no segundo turno

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Paulo Skaf (MDB), derrotado no primeiro turno na disputa pelo governo de São Paulo declarou nesta quarta-feira (10) apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

O presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) anunciou o apoio em vídeo gravado ao lado do presidente do PSL paulista, Major Olímpio.

"Quero lhe comunicar que o Jair Bolsonaro tem o apoio dos setores produtivos e inclusive do meu próprio e pessoal apoio", afirmou.

O candidato João Doria (PSDB), que passou para o segundo turno no estado também declarou apoiar Bolsonaro. Major Olímpio, porém, é contra o apoio recíproco do capitão reformado à candidatura do tucano.

No caso de Skaf, o senador eleito agradeceu a declaração. "Vejo com muita satisfação, acho que vai nos ajudar muito", afirmou ele à Folha de S.Paulo.