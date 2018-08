Skaf e Doria estão empatados na eleição para o governo de SP, aponta Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A disputa ao Palácio dos Bandeirantes está empatada entre os candidatos Paulo Skaf (MDB) e João Doria (PSDB), aponta pesquisa do instituto Ibope divulgada nesta sexta (3) pela TV Bandeirantes.

Presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o emedebista registrou 22% das intenções de voto no estado e Doria, 21%.

Se o segundo turno entre os dois candidatos fosse hoje, Skaf venceria por 36% a 32%.

No levantamento anterior do Ibope, divulgado em junho, o ex-prefeito de São Paulo estava na frente de Skaf: 19% a 17%. No segundo turno, no entanto, o dirigente patronal tinha 33% e o tucano, 29%.

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), é candidato à reeleição e apareceu com 3% das intenções de voto, empatado com Luiz Marinho (PT). França caiu dois pontos em relação à pesquisa anterior, quando registrou 5%.

Os demais candidatos foram mencionados por entre 1% e 2% dos eleitores.

Declararam voto branco ou nulo 32% dos entrevistados pelo Ibope e 11% disseram não saber em quem votarão nas eleições de outubro.