Skaf e Doria mantêm disputa acirrada em São Paulo, aponta Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos Paulo Skaf (MDB) e João Doria (PSDB) continuam polarizando a disputa pelo governo de São Paulo, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada nesta quarta (18).

O levantamento, encomendado pelo Ibope, pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, aponta que Skaf tem 24% das intenções de voto e segue tecnicamente empatado com o ex-prefeito de São Paulo, que aparece com 23%. O cenário vem se mantendo ao longo das sondagens realizadas pelo instituto.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual governador, Márcio França (PSB), que tenta a reeleição, vem em terceiro com 9% das intenções de voto -um ponto percentual acima do levantamento anterior. Ele também está tecnicamente empatado com o quarto colocado, Luiz Marinho (PT), que alcançou 8% no atual levantamento -tinha 5% na sondagem anterior.

Brancos e nulos somam 23%, enquanto 47% não souberam ou preferiram não responder.

Paulo Skaf (MDB): 24%

João Doria (PSDB): 23%

Márcio França (PSB): 9%

Luiz Marinho (PT): 8%

Major Costa e Silva (DC): 2%

Professora Lisete (PSOL): 2%

Marcelo Candido (PDT): 1%

Professor Claudio Fernando (PMN): 1%

Rodrigo Tavares (PRTB):1%

Toninho Ferreira (PSTU): 1%

Rogério Chequer (Novo): 1%

A pesquisa foi realizada nos dias 16, 17 e 18 de setembro e ouviu 1.512 eleitores em 78 municípios paulistas. Está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo SP-01925/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01526/2018. O nível de confiança é de 95%.