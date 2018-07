Skaf escolhe tenente-coronel da PM como vice em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato ao governo de São Paulo do MDB, Paulo Skaf, escolheu nesta segunda (23) a tenente-coronel da Polícia Militar Carla Danielle Basson para ocupar a vaga de vice em sua chapa.

Desde maio, ela comanda o 11º Batalhão de Polícia Militar do interior paulista, que é responsável pelos municípios de Jundiaí, Itupeva e Cabreúva.

"Ela é uma moça de família boa e é uma coronel suave, não tem nada de truculência", disse Skaf à reportagem.

A escolha da tenente-coronel acontece no momento em que a segurança pública é a principal pauta da disputa eleitoral deste ano -tanto nos estados quanto na corrida ao Planalto.

A convenção para formalizar a candidatura de Skaf ao governo do estado de São Paulo será no dia 28 de julho.

Para poder disputar a vaga de vice Basson terá que se desligar da Polícia Militar e se filiar ao MDB. O jurídico da pré-campanha de Skaf usará recente decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para garantir o ingresso da tenente-coronel no partido.

Em fevereiro, o plenário da corte decidiu, por unanimidade, que o militar elegível não ocupante de função de comando deverá estar afastado do serviço ativo no momento em que for requerido o seu registro de candidatura.

O TSE se posicionou no julgamento de uma consulta formulada pelo deputado federal Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência.

Ele questionou se o afastamento de militar de suas atividades deveria ser efetivado somente com o deferimento do registro.