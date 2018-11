Skaf repete discurso de que eleitor não vota em partido, mas em pessoas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo Skaf, candidato do PMDB ao governo do estado de São Paulo, insistiu em um discurso que vem usando na campanha. No debate desta terça-feira (2), na TV Globo, ele falou que o eleitor não vota em partido, mas em pessoas.

Essa é a resposta do candidato sempre que tentam vinculá-lo ao MDB e a Michel Temer.

A campanha do presidente licenciado da Fiesp não mantém relações estreitas com o partido e, a princípio, não empolgou as bancadas paulistas do MDB.

No entanto, em sua segunda tentativa de chegar ao Palácio dos Bandeirantes como emedebista, ele buscou se reaproximar dos correligionários.

Professora Lisete (PSOL) criticou essa opinião, afirmando que candidatos representam os programas de suas legendas.