Skank reúne sucessos dos três primeiros álbuns em show inédito no Teatro Positivo

Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 29 de setembro, sábado, a partir das 21h15, a Banda Skank apresenta o show do inédito DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo” no Grande Auditório do Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) em Curitiba. O show, gravado no Circo Voador no Rio de Janeiro em novembro de 2017 (em DVD, CD, Blu Ray e Vinil), foi lançado neste ano.

O repertório reúne os sucessos dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas do Skank nesse período. Entre as canções que farão parte do repertório do show, estão "Tanto", "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", "Tão Seu", "Pacato Cidadão" "Let Me Try Again", "Baixada News", "Sem Terra", "Eu Disse a Ela" e "Te Ver", entre outras.

A ideia do projeto surgiu, durante os shows comemorativos aos 20 anos do Samba Poconé, a partir dos pedidos de canções do repertório também dos dois primeiros discos (Skank/1993 e Calango/1994). Além disso, nos anos 90, a banda não teve nenhum álbum ao vivo e sempre sentiu falta de um registro dessa sonoridade.

O primeiro disco foi lançado em 1992, de forma independente. Em fevereiro de 1993, depois de contratada pela Sony, a banda remixou o álbum, que vendeu 250 mil cópias. “Calango”, lançado em 1994, é o álbum em que o Skank mais se mostrou influenciado pelo dancehall jamaicano. Vendeu ao todo 1,2 milhões de cópias. Já “Samba Poconé” é o álbum mais vendido da banda e o primeiro da carreira do grupo a receber um cuidadoso lançamento no exterior. Ele foi lançado em 1996 e, ao todo, foram vendidas 1,8 milhões de cópias.

Além disso, entre as novidades da banda está um novo SINGLE lançado na última quarta-feira, 15 de agosto, em todas as plataformas digitais: chama-se "Algo Parecido", disponível no link: https://goo.gl/hjef7i.

O show em Curitiba tem a produção e realização da RW7 Production & Entertainment. Os ingressos à venda pelo site do Disk Ingressos (https://www.diskingressos.com.br/event/7584) e pelo call center (41) 3315-0808 ou ainda na Bilheteria do Teatro Positivo, quiosques dos Shoppings Estação, Mueller, Palladium e São José. Os ingressos custam de R$90,00 a R$500,00, mais taxas administrativas. Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Programa de Benefícios do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções. Meia-entrada: Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer. Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções. A classificação do show é livre. Saiba mais em http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment.

Serviço:

Show Banda Skank – Novo Show: “Os Três Primeiros”

Data: 29 de setembro (sábado) – 21h15 (abertura do Teatro às 20h15)

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) Ingressos à venda: https://www.diskingressos.com.br/event/7584 ou (41) 3315-0808

Ingressos: Setor Azul: R$180,00 (R$90,00 meia-entrada) + taxa; Setor Laranja: R$220,00 (R$110,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Inferior: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa; Setor Verde Superior: R$300,00 (R$150,00 meia-entrada) + taxa; Setor Rosa: R$400,00 (R$200,00 meia-entrada) + taxa; Setor Branco: R$500,00 (R$250,00 meia-entrada) + taxa.

Meia-entrada: Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer.

Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos (titular e 3 acompanhantes), Programa de Benefícios do Teatro Positivo (titular e 1 acompanhante), Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (titular e 1 acompanhante), Funcionários da CAA/PR e OAB/PR com a apresentação do crachá (titular e 1 acompanhante). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções.

Classificação: Livre

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment

Informações: (41) 3315-0808 ou https://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment