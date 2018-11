Slash, guitarrista do Guns N´ Roses, deve fazer show em Curitiba em maio

Josianne Ritz

Quem deve vir a Curitiba em maio do ano que vem é o guitarrista Slash com sua banda Myles Kennedy & The Conspirators. Segundo informações de produtores, além de Curitiba, ele deve tocar em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), e Uberlândia (MG). A turnê promove "Living The Dream", quarto disco solo de Slash e terceiro com Myles Kennedy & The Conspirators, lançado em setembro.

