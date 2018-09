Só 2% afirmam que atentado contra Bolsonaro mudou voto, diz Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atentado que sofreu o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) na quinta-feira (6), em Juiz de Fora, não tem influência na escolha de candidato para 98% dos eleitores, de acordo com a nova pesquisa realizada pelo instituto Datafolha.

Segundo o levantamento, a facada em Bolsonaro fez com que apenas 2% das pessoas tenham decidido trocar de candidato. O capitão reformado do Exército encontra-se internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em recuperação dos efeitos do ataque. Nesta quarta-feira (12) ele passou por uma cirurgia de emergência e encontra-se na UTI, com quadro de saúde estável.

O levantamento também mostrou que 96% dos eleitores tomaram conhecimento do atentado. Desses, 43% declararam estar bem informados sobre o assunto, 40% mais ou menos informados e 13% mal informados. Uma parcela de 4% não tomou conhecimento do atentado -o índice sobe entre os moradores de municípios com até 50 mil habitantes (8%) e entre os menos instruídos (10%).

Ainda que, segundo os eleitores, o atentado não tenha participação na decisão do voto, ele comoveu a maior parte deles (72%). Do total dos entrevistados, 39% disseram ter se sentido muito comovidos com o ataque e 33% ficaram um pouco comovidos, ao passo que 26% afirmaram que não foram tocados pelo episódio e 2% não souberam responder.

A comoção alcança índices mais altos entre os mais velhos (80%) e entre os eleitores de Bolsonaro (88%).

O Datafolha entrevistou 2.820 eleitores de 197 municípios entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14). O primeiro turno das eleições está marcado para 7 de outubro. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, para o total da amostra. O nível de confiança é de 95%. Levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 05596/2018. Os contratantes da pesquisa foram Folha de S.Paulo e TV Globo.