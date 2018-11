'Só com a minha morte', afirma Michael Bublé ao desmentir aposentadoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor canadense Michael Bublé, 43, desmentiu a notícia de que ele havia decidido se aposentar, após descobrir que um de seus filhos sofre de câncer do estômago.

A notícia havia sido dada pelo jornal britânico Daily Mail, que entrevistou o cantor. Segundo Bublé, ele foi mal interpretado pelo jornalista.

Em uma nova entrevista à agência Associated Press, o artista afirmou que não está planejando se aposentar tão cedo. "Vou continuar até que surjam notícias de minha morte, que provavelmente serão falsas", afirmou o músico com um riso discreto.

Bublé ficou sabendo da reportagem por amigos que enviaram mensagens de texto. Em resposta a eles, brincou: "Considerem a fonte".

Para o cantor, a reportagem do Daily Mail tinha uma "energia negativa". Como pessoa pública, ele diz que entende esse universo das notícias, mas ainda não quer ter de lidar com isso. "Não sou forte o suficiente para lidar com isso."

"A propósito, eu agradeci aos amigos que me escreveram por se preocuparem com o meu bem-estar, e pedi um favor. Não compartilhem isso comigo. Enviem fotos de seus filhos e diga como vocês têm passado, porque eu prefiro realmente saber sobre esse tipo de coisa".

O cantor tirou férias durante dois anos para passar mais tempo com sua família, mas isso foi antes dele gravar o seu oitavo disco de estúdio. Ele e a sua mulher, a atriz Luisana Lopilato, têm três filhos: Noah, de cinco anos, Elias, de dois anos, e a menina Vida Amber Betty, que nasceu em julho deste ano.

O filho mais velho do músico foi diagnóstico com câncer em 2016 após os médicos suspeitarem de caxumba. Ao Daily Mail, o artista afirmou que, antes da doença de Noah, se preocupava com a venda de ingressos, passeios e como o público o via, mas agora ele se tornou "envergonhado pelo meu ego".

Michael Bublé tem repertório de crooner de big band, mas se define como um artista pop influenciado por Michael Jackson e Frank Sinatra. O cantor já ganhou quatro Grammys e vendeu mais de 75 milhões de discos.

Algumas de suas canções fizeram parte das novelas brasileiras, como em "Celebridade" ("You'll Never Find Another Love like Mine"), "América" ("Home"), "Kubanacan" ("Fever") e "Da Cor do Pecado" ("Crazy Little Thing Called Love").