Só três titulares da estreia em 2018 seguem na equipe do Coritiba

Silvio Rauth Filho

O Coritiba já utilizou 50 jogadores nas 51 partidas da temporada 2018. As mudanças constantes na equipe ao longo do ano também aparecem em outros dados. Um deles é uma comparação entre o time da estreia e a equipe titular atual. Dos 11 que foram titulares no primeiro jogo do ano – empate com o Prudentópolis, no Couto Pereira — apenas três seguem com escalados para começar as partidas pelo técnico Argel Fucks.

Em 21 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, o técnico Sandro Forner escalou a seguinte equipe: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Werley e William Matheus; João Paulo; Simião, Ruy, Yan Sasse e Guilherme Parede; Kleber.

Desses 11 titulares, cinco já deixaram o clube: o lateral César Benítez, o zagueiro Werley, o volante João Paulo, o meia Ruy e o atacante Kleber.

Outros três são reservas com Argel Fucks: o zagueiro Thalisson Kelven, o lateral-esquerdo William Matheus e o meia Yan Sasse.

Só permanecem com o status de titular o goleiro Wilson, o volante Simião e o ponta Guilherme Parede.

ESCALAÇÃO

O Coritiba só volta a jogar em 27 de outubro, quando enfrenta o Paysandu, em Belém. Até lá, o técnico Argel Fucks pode ter todo o elenco à disposição. O meia Jean Carlos volta após cumprir suspensão. O volante Escobar está recuperado de lesão e volta a ser opção para o treinador. Com isso, o provável time para a próxima partida é: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme Parede, Chiquinho e Guilherme (Jean Carlos); Alecsandro.