Só um jogador do Paraná Clube atuou em todas as rodadas do Brasileirão

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube só teve um jogador que esteve em campo nas 16 rodadas já disputadas do Campeonato Brasileiro 2018. O versátil Caio Henrique foi titular em 14 partidas e entrou como substituto em outras duas. Somou 1.247 minutos no gramado – o máximo possível seria 1.440 minutos. Ou seja, esteve presente em 87% do tempo.

Quem mais chegou perto dele foi o ponta Silvinho, com 15 partidas (14 como titular) e 1.204 minutos em campo.

Os dois também são os jogadores que mais participaram de gols do Paraná no Brasileirão. Silvinho é o artilheiro, com três gols marcados. Caio Henrique é o líder em assistências, com três passes para gols.

Caio Henrique já atuou em quatro posições diferentes com o técnico Rogério Micale. Foi volante em seis partidas. Jogou como meia ofensivo centralizado em quatro jogos. Em três partidas, ele ficou na função de “falso 9”. E, em outros três jogos, ele foi deslocado para a extrema (meia ofensivo pelo lado do campo).

Em relação ao desempenho, Caio Henrique é o segundo do Paraná com maior precisão de passes (com 87,9%), atrás apenas do meia Carlos Eduardo (88%). Também é o terceiro com mais passes para finalizações, com média de 1,6 por jogo, atrás do meia Nadson (2,5) e do ponta Rodolfo (1,7).

TOTAL

Em 16 rodadas, o técnico Rogério Micale já utilizou 36 jogadores na competição. Até a posição de goleiro teve alta rotatividade, com quatro atletas escalados: Thiago Rodrigues, Richard, David Rambo e Luis Carlos.

QUEM MAIS JOGOU

Pelo Paraná Clube no Brasileirão 2018

Jogador Total Titular Substituto Gols Assistências Caio Henrique 16 14 2 0 3 Silvinho 15 14 1 3 0 Carlos 13 12 1 1 0 Leandro Vilela 12 11 1 0 0 Junior 12 11 1 0 1 Torito G. 11 8 3 0 0 T. Rodrigues 11 11 0 0 0 Léo Itaperuna 11 6 5 0 0